اجتماعات تحضيرية في تونس تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا الليبية – التونسية

بدأت، في تونس العاصمة اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية – التونيسية على مستوى كبار المسؤولين في إطار التحضير لانعقاد اللجنة العليا الليبية – التونيسية المقرر مطلع العام المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس إن الاجتماعات حضرها من الجانب الليبي وكلاء وزارات الخارجية لطفي المغربي والداخلية والمواصلات لشؤون النقل البحري، وعدد من الخبراء والمختصين من ليبيا وتونس.

وأوضحت الوكالة أنَّ اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية – التونسية تستمر على مدى يومين، تناقش خلالها جدول الأعمال تحضيرًا لاجتماعات اللجنة العليا الليبية – التونيسية بعد توقف دام لسنوات.

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