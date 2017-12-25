ورشة عمل بتونس حول دور الإعلام في تقليل المخاطر الانتخابية

احتضنت العاصمة التونسية تونس، فاعليات الدورة الثانية من ورشة عمل بريدج حول الإعلام والانتخابات ودور الإعلام في الإسهام من تقليل المخاطر الانتخابية، والتي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ليبيا (IFES).

وتناولت الورشة، نظرة شاملة للمسار الانتخابي ودور المفوضية وصلاحيتها وعلاقتها بالإعلام، وأدوار الإعلام خلال كامل الدورة الانتخابية ومبادئ وأخلاقيات التغطية الإعلامية للانتخابات.

وقام بتقديم الورشة ميسرون من برنامج بريدج، وخبراء من منظمة ايفس، ومثّل المفوضية في هذه الورشة مسؤول ملف المخاطر الانتخابية السيد فرج زايد، ومن مكتب المتابعة الميدانية السيدة وفاء الشيباني، والذين بدورهم قدموا عروضاً توضيحية حول دور المفوضية وصلاحياتها القانونية والفنية في العملية الانتخابية، ودور إدارة المخاطر الانتخابية ومهامها، كما تخلل الورشة عدد من الأنشطة الإعلامية من بينها تصميم القوالب الفنية التي يتم من خلالها توعية الناخبين.

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