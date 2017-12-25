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#ليبيا_الآن | تتابع غرفة العمليات والطوارئ في بلدية #بنغازي، بالتنسيق مع شركة …

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تتابع غرفة العمليات والطوارئ في بلدية #بنغازي، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي ومديرية الأمن، المختنقات التي قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة لرداءة حالة الطقس.



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