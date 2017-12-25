#ليبيا_الآن | تتابع غرفة العمليات والطوارئ في بلدية #بنغازي، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي ومديرية الأمن، المختنقات التي قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة لرداءة حالة الطقس.





