صندوق الأمم المتحدة الإنمائي يتصدق بمليون وخمسمائة دولار لتنفيذ مشروعات خدمية بالكفرة

عقد ببلدية الكفرة جلسة حوارية للشراكة المجتمعية بمدينة الكُفــــرة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث مقترحات المشاريع التي سيقوم بها صندوق الأمم المتحدة الانمائي في بلدية الكُفــــرة.

وتم خلال الجلسة توضيح دور الشراكة المجتمعية واهدافها، وعرض مقترحات المشاريع التي سيقوم بها صندوق الأمم المتحدة الانمائي في بلدية الكُفــــرة وبالنظر الي امكانية إضافة لمشاريع اخري تستفيد منها المدينة غير مدرجه ضمن الخطة القادمة حيث، قرر الصندوق التصدق بمبلغ وقدره “مليون وخمسمائة دولار” كخطوة مبدئيا للبدء في العمل أهم المشاريع المتفق عليها في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24