“العامة للكهرباء” تكشف أسباب طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية

في مختنق آخر سيُضاعف عدد ساعات الظلام والبرد على المواطن الليبي المحسوب على الدولة التي تُصدر يومياً ما يُقارب الـ1000،000 برميل من الذهب الأسود، نوّهت الشركة العامة للكهرباء، لسُكان المنطقة الشرقية وكافة القطاعات الصناعية والخدمية، اليوم، إلى أن عدد ساعات طرح الأحمال سيصل إلى 6 ساعات يومياً.

وأرجعت الشركة سبب العجز الذي ستواجهه الشبكة إلى توقف إمدادات الوقود الخفيف “النافطة” المُغذية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الشركة إلى أن كميات الغاز المحدودة التي تتوفر حالياً بمحطات التوزيع التابعة لها بالمنطقة الشرقية، سيؤدّي إلى عجز بحجم 400 ميغا وات، في قدرة الشبكة على تغطية الأحمال المفروضة.

وأوضحت الشركة العامة أن طرح الأحمال المذكور سيشمل المناطق الممتدة من البريقة إلى طبرق والواحات والكفرة، وسيستمر إلى حين توفر الكميات اللازمة من الوقود الخفيف المُغذي لمحطات الإنتاج بالمنطقة.

