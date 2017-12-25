بالفيديو:تعرف على المهاجم الذي يطارده أهلي طرابلس في الأردن

أكدت إدارة نادي الفيصلي الأردني، أنها تلقت عرضًا من نادي أهلي طرابلس الليبي، وذلك لضم مهاجم الفريق، البولندي لوكاس سيمون.

وقال عضو مجلس إدارة الفيصلي، سامر الحوراني، في تصريحات إعلامية: «ننتظر اللاعب للجلوس معه لتحديد مصيره» .

وخاض اللاعب صاحب الـ31 عامًا، تجارب احترافية عديدة في الأرجنتين وإيطاليا وتشيلي وبيرو.

وتسعى إدارة الأهلي طرابلس، للتعاقد مع عدد من الأسماء الجديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة مع اقتراب بداية مرحلة إياب الدوري الممتاز، ومنافسات كأس ليبيا.

وبخصوص مفاوضات أهلي طرابلس، أضاف الحوراني: «بالفعل تلقينا عرضًا من أهلي طرابلس، وهناك اتصالات بين سيمون ومدرب أهلي طرابلس، برانكو، حيث سبق له تدريب الفيصلي، ويعرف إمكانات اللاعب».

وتابع الحوراني: «جلستُ مع اللاعب وتحدثنا في الأمر، وما زال الموضوع في إطار المفاوضات، لكن دون التوصل إلى أي شيء حتى الآن».

ويبلغ لوكاس سيمون من العمر 29 عامًا ولعب لـ16 ناد منذ عام 2004، وأتت أنجح فتراته قبل الفيصلي مع لودز البولندي الذي سجل معه 9 أهداف في 22 مباراة.

وسجل لوكاس هدفا وحيدا ضد الوحدة الإماراتي في البطولة العربية التي حل الفيصلي فيها وصيفا.

نيبوشا يوفيفيتش مدرب الفيصلي السابق والزمالك الحالي، طلب من مرتضى منصور رئيس النادي، التعاقد مع لوكاس، وأبلغه أن الفريق يحتاج لمهاجم بمواصفات لوكاس، مؤكدا أنه نجح معه في الفترة الماضية بشكل كبير خلال فترتهما في الفيصلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط