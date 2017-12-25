وفاة ليبي وسودانيَّيْنِ جراء تسرب غاز في حقل زلطن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن ثلاثة عمال توفوا إثر استنشاقهم الغاز أثناء أعمال صيانة في حقل زلطن، في حين نقل شخص رابع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مدير مكتب الإعلام بشركة سرت، عيسى مختار في تصريح اليوم لقناتنا إن الواقعة حصلت حينما تسرب غاز – اتش . تو . اس – أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمعمل الغاز بالحقل، ما أدى إلى وفاة موظف ليبي وسودانيين يعملان بإحدى شركات المقاولات العاملة بالحقل.

مشيرا إلى نقل المصاب بعد إجراء الإسعافات الأولية له بمصحة الشركة في البريقة، إلى مستشفى أجدابيا، ليتم بعدها إرساله إلى الخارج لاستكمال العلاج.

مختار قال أيضا إن مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتمعت اليوم لمناقشة الوضع الحالي.

الجدير بالذكر، أن الحقل تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ويضخ ما بين خمسة وثلاثين وأربعين ألف برميل يوميا.

نفذ

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