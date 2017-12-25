ليبيا_الآن | إحتفلت جامعة #بنغازي بمناسبة مرور 62 عام على تأسيسها، في قاعة ال…

#ليبيا_الآن | إحتفلت جامعة #بنغازي بمناسبة مرور 62 عام على تأسيسها، في قاعة اليمامة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، هذا وتم توزيع الشهادات على الدكاترة وأعضاء الهيئة التدريسية.









