الفاو : الوفيات الناجمة عن المعارك في ليبيا بلغت 2527 شخصا فيما بين عامي 2011 و2015

حذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة فاو من تبعات الصراع في ليبيا، وتأثيره على عرقلة الجهود المبذولة أمميا، للقضاء على الجوع في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بحلول عام ألفين وثلاثين.

وكشفت المنظمة أن عدد الوفيات الناجمة عن المعارك في ليبيا بلغ ألفين وخمسمئة وسبعة وعشرين شخصا فيما بين عامي ألفين وأحد عشر وألفين وخمسة عشر.

مضيفة في تقرير لها أمس حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع الليبي في سنتي ألفين وخمسة عشر وألفين وستة عشر قدرت بخمسة عشر ألفا وثلاثمئة وواحد وسبعين شخصا، والتي شملت الوفيات الناجمة عن الأمراض والإصابات والعنف، وهو ما جعل ليبيا تعد نقطة ساخنة في المنطقة.

تقرير الفاو الذي حمل عنوان : بناء الصمود بشأن الأمن الغذائي والتغذية في أوقات النزاع والأزمة قال أيضا إن ستة بالمئة من الليبيين في حاجة إلى المساعدة الغذائية.

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