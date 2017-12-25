اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة إعداد الملاك الوظيفي في مركز #بنغازي الطبي لإعداد ال…

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة إعداد الملاك الوظيفي في مركز #بنغازي الطبي لإعداد الهيكلية الإدارية وتنظيمها داخل المركز، واستعرضت أهم العوائق التي واجهت المركز، ووضعت خطة عمل ستكون بداية الإنطلاق لمشروع الملاك الوظيفي.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك