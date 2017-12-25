ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة إعداد الملاك الوظيفي في مركز #بنغازي الطبي لإعداد ال…

#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة إعداد الملاك الوظيفي في مركز #بنغازي الطبي لإعداد الهيكلية الإدارية وتنظيمها داخل المركز، واستعرضت أهم العوائق التي واجهت المركز، ووضعت خطة عمل ستكون بداية الإنطلاق لمشروع الملاك الوظيفي.







