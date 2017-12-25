إردوغان يزور تونس لتوقيع اتفاقات تعاون بين البلدين

يؤدي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة رسمية إلى تونس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بدعوة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أنَّ هذه الزيارة تأتي في إطار الإرادة المشتركة للجانبين، التونسي والتركي، لدعم علاقات التعاون الثنائية وتنويع مجالاتها ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس التركي مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقات تشمل مختلف مجالات التعاون، والإشراف على المنتدى الاقتصادي الذي ينتظم بالمناسبة بالشراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره التركي وبحضور عددًا مهمًّا من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين.

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