ليبيا_الآن | إعتبر مجلس النواب القرار رقم (7) لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوط…

#ليبيا_الآن | إعتبر مجلس النواب القرار رقم (7) لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، داعيًا مؤسسات الدولة بالتزام الحيادية.
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