الفلبين ترفض رفع الحظر عن استجلاب العمال الفلبينيين لليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، رفضها لطلب ليبيا بشأن رفع الحظر الحالي عن استجلاب عمال فلبينيين إلى ليبيا.

وأرجعت الوزارة أسباب رفضها للطلب إلى مخاوف أمنية واقتصادية، تتعلق بالحفاظ على سلامة جميع الأطراف، لافتا إلى أن العاملين الفلبينيين في ليبيا يواجهون مشكلتان واضحتان، وهما سلامتهم وأمنهم، وقدرتهم على إعادة أرباحهم إلى الفلبين.

هذا وكانت الفلبين قد قررت اعادة حوالي 10.000 من العمال الفلبينيين إلى موطنهم بعد عام 2011م وحوالي 4.000 آخرين في عام 2014م، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة في ليبيا.

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