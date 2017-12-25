جنتيلوني يكشف عن التعرف على 130 شخص من تجار البشر في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، إن فرق عمل بعثة صوفيا تمكنت من التعرف على 130 شخص من تجار البشر في ليبيا.

وأضاف جنتيلوني في تصريحات صحفية أمس الاحد، أن صوفيا أنقذت حوالي 600 قارب للمهاجرين.

وأشار الى أن إيطاليا حققت نتائج استثنائية ضدّ الرّق، وحاولت تهيئة ظروف إنسانية ملائمة لمن كانوا في ليبيا، مبديا فخره بكون بلاده الأكثر سخاء.

يشار الى أن إطلاق العملية البحرية صوفيا كان في شهر الصيف 2015م بعد اختفاء 800 شخص غرقوا في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، عندما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ الإيطالية.

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