البرمان المصري يهاجم «حفتر»

المتوسط: القاهرة

هاجم البرلمان المصري، التصريحات الأخيرة للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، واصفًا أياها بأنها تزيد من حدة الصراع على السلطة في ليبيا.

وأوضحت لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، فى جلسة اليوم الإثنين، أن مصر تحاول ترويض توجهات «حفتر» لصالح اتفاق الصخيرات الذي لا يزال يمثل الحل السياسي الوحيد المقبول دوليًا من كافة الأطراف الإقليمية.

وأكدت اللجنة، دعم مصر للمسار السياسي وخطة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة للم شمل الليبيين وتوحيد كافة الفصائل العسكرية الليبية، موضحة أن مخاطر الإرهاب لا سيما مع زيادة المخاوف من انتقال عناصر إرهابي داعش إلى الأراضي الليبية بعد هزيمتهم في سوريا والعراق.

وحذرت اللجنة من كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا بهدف تقويض العملية السياسية، ومن حدوث فراغ سياسي ودستوري، مؤكدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية إلى مجراها الطبيعي.

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