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#ليبيا_الآن | تسبّب تسرّب غاز كبريتيد الهديروجين بمقتل 3 موظفين في حقل #زلطن ا…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تسبّب تسرّب غاز كبريتيد الهديروجين بمقتل 3 موظفين في حقل #زلطن التابع لشركة #سرت للنفط، جنوبي منطقة #البريقة، أثناء صيانة إحدى المعدات المستخدمة في الحقل. وكشف مصدرٌ في الشركة أن الضحايا الثلاثة أحدهم ليبي وإثنين سودانيين.


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