ليبيا_الآن | تسبّب تسرّب غاز كبريتيد الهديروجين بمقتل 3 موظفين في حقل #زلطن ا…

#ليبيا_الآن | تسبّب تسرّب غاز كبريتيد الهديروجين بمقتل 3 موظفين في حقل #زلطن التابع لشركة #سرت للنفط، جنوبي منطقة #البريقة، أثناء صيانة إحدى المعدات المستخدمة في الحقل. وكشف مصدرٌ في الشركة أن الضحايا الثلاثة أحدهم ليبي وإثنين سودانيين.
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