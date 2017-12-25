ليبيا_الآن | تسبّب تسرّب غاز كبريتيد الهديروجين بمقتل 3 موظفين في حقل #زلطن ا…

#ليبيا_الآن | تسبّب تسرّب غاز كبريتيد الهديروجين بمقتل 3 موظفين في حقل #زلطن التابع لشركة #سرت للنفط، جنوبي منطقة #البريقة، أثناء صيانة إحدى المعدات المستخدمة في الحقل. وكشف مصدرٌ في الشركة أن الضحايا الثلاثة أحدهم ليبي وإثنين سودانيين.



