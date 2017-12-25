اخبار ليبيا الان

#الرائد_أخبار مديرية أمن #مصراتة تنفي تصريحها بأسماء أي من مرتكبي جريمة اغتيا…

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

مديرية أمن #مصراتة تنفي تصريحها بأسماء أي من مرتكبي جريمة اغتيال عميد البلدية، محذرة الجميع من الانجرار خلف الشائعات التي تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وفق الصفحة الرسمية للمديرية.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك