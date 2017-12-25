الرائد_أخبار مديرية أمن #مصراتة تنفي تصريحها بأسماء أي من مرتكبي جريمة اغتيا…

مديرية أمن #مصراتة تنفي تصريحها بأسماء أي من مرتكبي جريمة اغتيال عميد البلدية، محذرة الجميع من الانجرار خلف الشائعات التي تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وفق الصفحة الرسمية للمديرية.
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