الرائد_أخبار مديرية أمن #مصراتة تنفي تصريحها بأسماء أي من مرتكبي جريمة اغتيا…

#الرائد_أخبار

مديرية أمن #مصراتة تنفي تصريحها بأسماء أي من مرتكبي جريمة اغتيال عميد البلدية، محذرة الجميع من الانجرار خلف الشائعات التي تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وفق الصفحة الرسمية للمديرية.

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