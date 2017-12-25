«حملة تفويض المشير» تحدد موقفها من الإنتخابات القادمة والتسجيل بها

ليبيا – أصدر رئيس اللجنة العليا لحملة التفويض الشعبي بتولي المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر زمام أمور البلاد لمدة 4 سنوات علي إدريس التريكي تعميما لرؤساء اللجان الفرعية للتفويض الشعبي ثمن فيها جهودهم الفعالة هم والمنتسبين المخلصين للوطن.

التعميم الذي صدر يوم السبت الماضي وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تطرق إلى هذه الجهود خلال المرحلة المفصلية الحالية والنجاح الكبير الذي تحقق والمتمثل بالنتائج الأولية للتفويض وتواصل رؤساء اللجان المستمر بالخصوص.

وأعلمت اللجنة في تعميمها رؤساء اللجان الفرعية بضرورة التوجه والمبادرة بالتسجيل كلا حسب دائرته الإنتخابية بأسرع وقت ممكن للتجهيز لعملية الإنتخابات القادمة حسب الإحصائية الموجودة لدى اللجنة مع إصرار الأخيرة بشأن إعادة هيكلية المفوضية العليا وإعداد قانون واضح ينظم كيفية الإنتخابات.

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