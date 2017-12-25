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#ليبيا_الآن | رقّى رئيس مجلس النواب “عقيله صالح ” المقدّم “أسامة شرف الدين” آمر…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | رقّى رئيس مجلس النواب “عقيله صالح ” المقدّم “أسامة شرف الدين” آمر سرية حمايته إلى رتبة عقيد، بمناسبة عيد الإستقلال الـ66.

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