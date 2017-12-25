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#ليبيا_الآن | أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إضطرارها لإيقاف تزويد كبار المسته…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إضطرارها لإيقاف تزويد كبار المستهلكين من مصانع حديد وإسمنت بالطاقة الكهربائية، لتوفير ما يُقدر بأكثر من 400 ميجاوات للإستفادة منها في الإستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية، لمواجهة الذروة الشتوية التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية بشكلٍ كبيرٍ.

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