لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري تنتقد حفتر

وصف البرلمان المصري تصريحات خليفة حفتر الأخيرة بأنها تزيد من حدة الصراع على السلطة في ليبيا.

وقالت لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، خلال جلسة اليوم الإثنين، إن مصر تحاول ترويض توجهات «حفتر» لصالح الاتفاق السياسي الذي لا يزال يمثل الحل السياسي الوحيد المقبول دوليًا من كافة الأطراف الإقليمية.

وأكدت اللجنة، أن القاهرة تدعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة للم شمل الليبيين وتوحيد كافة الفصائل العسكرية الليبية، مشيرة الى مخاطر الإرهاب خاصة مع زيادة المخاوف من انتقال عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا بعد هزيمتهم في سوريا والعراق.

وحذرت اللجنة من التدخل الخارجي في ليبيا والذي قد يؤدي الى تقويض العملية السياسية، كما نبهت مم حدوث فراغ سياسي ودستوري، مؤكدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية إلى مجراها الطبيعي.

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