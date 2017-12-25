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لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري تنتقد حفتر

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وصف البرلمان المصري تصريحات خليفة حفتر الأخيرة بأنها تزيد من حدة الصراع على السلطة في ليبيا.

وقالت لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، خلال جلسة اليوم الإثنين، إن مصر تحاول ترويض توجهات «حفتر» لصالح الاتفاق السياسي الذي لا يزال يمثل الحل السياسي الوحيد المقبول دوليًا من كافة الأطراف الإقليمية.

وأكدت اللجنة، أن القاهرة تدعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة للم شمل الليبيين وتوحيد كافة الفصائل العسكرية الليبية، مشيرة الى مخاطر الإرهاب خاصة مع زيادة المخاوف من انتقال عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا بعد هزيمتهم في سوريا والعراق.

وحذرت اللجنة من التدخل الخارجي في ليبيا والذي قد يؤدي الى تقويض العملية السياسية، كما نبهت مم حدوث فراغ سياسي ودستوري، مؤكدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية إلى مجراها الطبيعي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • ولماد تأخر البرلمان المصري كل هذا الوقت حتى يفضح حقيقة خليفة حفتر انه هو سبب تشتت ليبيا وجعلها مضحكة امام العالم حتى يشمت فيها شوية صعاليك يحكمون الامارات لقد صدق (نزار قباني ) عندما قال (أنسيتم تشقق ارجلكم عندما كنتم تمشون حفاة ) …..

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