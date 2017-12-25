الأجهزة الأمنية بمصراتة تنفي القبض على متهمين بمقتل عميد البلدية

نفى المكتب الإعلامي بلجنة الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة، صحة الأنباء التي تناقلته بعضُ مواقع التواصل الاجتماعيّ، حول القبض على ستة أشخاصٍ متهمين في اغتيال عميد البلدية محمد اشتيوي.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنّ الأجهزةَ الأمنية لا تزال تحقق في مقتل محمد اشتيوي، مؤكدا على إصرار الجهات الأمنية على كشف ملابسات الجريمة.

وناشد المكتب الإعلامي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أيِّ أخبار خاطئة تثير البلبلة والمشاكل داخل المدينة، وفق تصريحاته لبوابة الوسط اليوم الإثنين.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بمصراتة، قد اقتياد عميد البلدية محمد اشتيوي ليلة الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد عودته من زيارة رسمية إلى تركيا، ليعثر على جثته قرب مصحة خاصة بالمدينة.

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