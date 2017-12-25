تعذُر عقد جلسة مجلس النواب اليوم بسبب تغيب الأعضاء

تَعَذَّرَ مجلس النواب اليوم الإثنين في عقد جلسته بمدينة طبرق، بسبب قلة عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة، التي كان من المقرر أن يصوت فيها المجلس على تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن قلة عدد حضور أعضاء مجلس، يعود لعدة أسباب منها تعذر وصول أعضاء المنطقة الغربية إلى طبرق لأسباب فنية.

وقال الشيباني، إنه كان من المفترض أن يصوت مجلس النواب في جلسة اليوم على تعديل الاتفاق السياسي، بتضمين مبادرة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق، وفق تصريحه لقناة ليبيا لكل الأحرار.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد ناقش في جلسة الإثنين الماضي بمدينة طبرق، تضمين الاتفاق السياسي الليبي في الإعلان الدستوري باستثناء النقاط الخلافية.

وفي جلسة يوم الثلاثاء الماضي، انتخب أعضاء المجلس محمد الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي بـ54 صوتا، من أجمالي 107 نائبا حضروا الجلسة، وانتخبوا أيضا النائب عن مدينة صرمان فوزي الطاهر أرحومة النويري نائبا أول لرئيس المجلس بـ 59 صوتا.

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