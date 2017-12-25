الجيش المصري يقتل 8 «تكفيريين» خلال حملة ضد الإرهاب في سيناء

أعلن الجيش المصري، الاثنين، مقتل ثمانية متشددين والقبض على آخر في وسط سيناء، بالإضافة إلى تدمير مخابئ ومخازن للمخدرات والأسلحة، في حملة شنها خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان عسكري أنه «في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكَّنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على ثمانية تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء».

وأضاف البيان، الذي نُـشر على حساب الناطق العسكري باسم الجيش المصري في «فيسبوك»، أنه «تم اكتشاف وتدمير ثمانية مخابئ، ودراجة نارية، وعبوة ناسفة». وأكد بيان الناطق العسكري أنَّ قوات الجيش الثالث الميداني «تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وسط سيناء». وتشن القوات المسلحة في سيناء حملة متواصلة على الجمعات المتشددة.

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