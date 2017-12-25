حليب جوز الهند غني بالبروتينات والمعادن

قالت الخبيرة بمعهد الزراعة والتغذية الفرنسية، كلارا باي، إن حليب جوز الهند يعد من المشروبات المهمة والمفيدة في فصل الشتاء، لاحتوائه على بروتينات ومعادن مفيدة للصحة، والتي تساعد على تقوية الجسم وتعويضه عن العناصر التي يفتقدها بسبب سوء النظام الغذائي.

وأضافت الخبيرة الفرنسية أن كوبا من حليب جوز الهند يحتوى على 13 جراما من الكربوهيدرات، و5 جرامات من الألياف، و5 جرامات من البروتينات، و57 جراما من الدهون، و552 سعرا حراريا، بينما تعد الدهون التي يحتوي عليها مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، لذلك فهو يدعم مناعة الجسم وتقويته ويخفف من أعراض قرح المعدة ويعمل على ارتخاء الأعصاب والعضلات.

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