اللجنة المشتركة الليبية التونسية تستأنف عقد اجتماعاتها بعد توقف لسنوات

انطلقت في العاصمة التونسية تونس اليوم الإثنين اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى كبار المسؤولين، للتحضير لاجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية، والتي تهدف إلى متابعة وتطوير أوجه التعاون والتكامل بين البلدين.

وحضر انطلاق الاجتماعات بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس أعضاء اللجنة، ووكلاء وزارات الخارجية والداخلية والمواصلات لشؤون النقل البحري وعدد من الخبراء والمختصين من ليبيا وتونس.

وتتواصل اجتماعات اللجنة المشتركة على مدى يومين، حيث ستناقش جدول الأعمال تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية بعد توقف دام لسنوات.

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