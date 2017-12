أهالي مصراتة يُطالبون بالكشف عن المتورطين باغتيال اشتيوي

نظم عدد من أهالي مدينة مصراتة وعائلة عميد بلديتها المغدور محمد اشتيوي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن مصراتة مطالبة بالكشف عن آخر مستجدات قضية اغتيال اشتيوي .

وطالب المتظاهرون في بيان لهم مديرية الأمن بالكشف سريعاً عن المتورطين في الجريمة وتسليمهم للعدالة، كما طالبوا أيضا الجهات الأمنية بتكثيف عملها والقبض على كل المجرمين .

وأوردت أنباء لقناة 218، ليل الأحد الاثنين الماضي، في الثامن عشر من ديسمبر، باغتيال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي، بعد ساعة من اختطافه على يد مجهولي الهوية، بالمدينة

وكان المتحدث الإعلامي باسم مستشفى مصراتة التعليمي أكرم قليوان، قد أكد استلام المستشفى لجثمان اشتيوي.

وذكرت مصادر بأن مسلحين اقتادوا اشتيوي من سيارته بالقرب من مطار مصراتة عقب عودته من تركيا، قبل أن يقوموا باغتياله لاحقا، وأضافت أن شقيقه تعرض لإصابة أُدخل على إثرها إلى المستشفى.

