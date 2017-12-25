بالصور: السعودية والإمارات «يراوغان» جماهير «خليجي 23»

اكتفى المنتخبان السعودي والإماراتي بالتعادل السلبي في مباراة فقيرة فنيًّا جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات «خليجي 23».

وأضاف كل منتخب نقطة إلى رصيده، ليصبح لكل منهما 4 نقاط، ليستمر المنتخب السعودي في صدارة المجموعة بأفضلية فارق الأهداف عن الإمارات.

لم ترتقِ المباراة لطموح جماهير الفريقين، ما جعلهم يشعرون «بالمراوغة» من الفريقين تجاه طموحاتهم في هذه القمة، حيث اتسمت بالهدوء في معظم فتراتها، وانحصار اللعب معظم الوقت بمنتصف الملعب، فضلاً عن ندرة الفرص الحقيقة.

تحصَّل الأخضر السعودي على أفضلية نسبية، خاصة بعد أن تخلص لاعبوه من ارتباك البداية الذي منح الإمارات أفضلية موقتة.

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