إجراء أكثر من 800 عملية جراحية خلال عام 2017

قامت الطواقم الطبية بمركز طبرق الطبي بإجراء أكثر من 800 عملية جراحية خلال عام ” 2017 ” مابين عمليات جراحية كبري و صغري من مختلف الأقسام الطبية بالمركز .

وأوضح رئيس قسم العمليات و العناية الفائقة ” الدكتور عدنان بن خيال ” بأن العمليات أجريت من بداية شهر يناير الماضي إلي شهر نوفمبر من العام الحالي .

وأشار بن خيال بأن العمليات أجريت لحالات مرضية من الأقسام الطبية ” قسم المسالك، الأذن و الحنجرة ، الجراحة العامة، العظام، المخ و الأعصاب ” .

وأضاف بن خيال بأنه رغم النقص في الإمكانيات و المعدات الطبية اللازمة لازلنا مستمرين في عملنا الطبي ، وإجراء عمليات لحالات الطوارئ القادمة للمركز من مختلف المناطق و المدن المجاورة لمدينة طبرق.

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة بالمنطقة الشرقية ،و يشهد توافد للمرضى من مختلف المدن و المناطق المجاورة لمدينة طبرق.

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