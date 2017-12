سامح شكري : الاتفاق السياسي الإطار الأمثل لتسوية ليبية

أكد وزير الخارجيةِ المصري سامح شكري، اهتمام بلاده باستمرار المساعي لحل الأزمة الليبية من خلال الاتفاق السياسى، مشيراً إلى أنه ليس هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق خاصة أنه يحظى بدعم دولي.

شكري في تصريحاتٍ لصحفية مصريةٍ قال إنه بعد مرور عامين على هذا الاتفاق، هناك إحباط يعم ليس فقط المشير حفتر وإنما قطاعات كثيرة،

فقد كان الأمل أن ينفذ الاتفاق السياسي وفق مراحله الزمنية المختلفة، وأن يجري تفعيله ليؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية، مشددا على أن الاتفاق ما زال يشكل الإطار الأمثل للتسوية السياسية التي تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الليبية كافة.

