الكتيبة 301 الحلبوص تسلم 70 شقة للمتضررين من آهالي تاورغاء

قال آمر الكتيبة ثلاثمئة وواحد الحلبوص عبدالسلام زوبي التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق المفوضة، قال إنه تم ظهر اليوم استكمال تسليم شقق عمارات جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس لنازحي تاورغاء، وعددها سبعون شقة، الأمر الذي سيغطي سبعين عائلة من نازحي تاورغاء، خاصة سكان المخيمات التي تضررت بسبب سوء الأحوال الجوية ما دفعهم إلى إقامة اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء دون الوصول إلى حل جذري ليعودوا إلى مدينتهم، وأكد زوبي في تصريح نقلته صحيفة المرصد أن هذه الخطوة تمت من قبل الكتيبة دون أي علاقة بالقطاع الحكومي، وبالتنسيق مع إدارة جمعية الدعوة الإسلامية المالكة للعمارات، مضيفا أن الشقق التي تم تسليمها مفروشة، إلا أن بعضها يحتاج إلى صيانة يسيرة، وهو ما تكفلت به الكتيبة قبل تسليمها لمستحقيها.

يذكر أن وعودا كثيرة تلقاها آهالي تاورغاء من الحكومات المتعاقبة بشأن عودتهم إلى مدينتهم، ولكن لم ينفذ أي وعد ينهي معاناتهم التي دخلت عامها السابع.

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