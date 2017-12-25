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#ليبيا_الآن | أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” عفوًا عامًا …

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” عفوًا عامًا عن 100 موقوف على ذمة الإشتباه الأمني بمناسبة الذكرى الـ66 لإستقلال #ليبيا.

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