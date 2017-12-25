#ليبيا_الآن | أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” عفوًا عامًا عن 100 موقوف على ذمة الإشتباه الأمني بمناسبة الذكرى الـ66 لإستقلال #ليبيا.