حريق في مستشفى صرمان

تمكنت عناصر الأمن والسلامة ووحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمستشفى صرمان العام إثر تماس كهربائي بغرفة التحكم الرئيسية، ما أدى إلى توقف العمل بالمستشفى بشكل كامل.

المدير العام للمستشفى الدكتور حمزة معتوق أكد أن الحريق لم يتسبب في أضرار جسيمة فيما تم إغلاق بعض الأقسام من ضمنها قسم الحضانة، مشيراً إلى أن العمل بالمستشفى سيعود اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، داعياً العناصر الطبية والطبية المساعدة العودة لممارسة مهامهم وتقديم الخدمة للمواطنين.

