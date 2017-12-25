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حريق في مستشفى صرمان

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت عناصر الأمن والسلامة ووحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمستشفى صرمان العام إثر تماس كهربائي بغرفة التحكم الرئيسية، ما أدى إلى توقف العمل بالمستشفى بشكل كامل.

المدير العام للمستشفى الدكتور حمزة معتوق أكد أن الحريق لم يتسبب في أضرار جسيمة فيما تم إغلاق بعض الأقسام من ضمنها قسم الحضانة، مشيراً إلى أن العمل بالمستشفى سيعود اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، داعياً العناصر الطبية والطبية المساعدة العودة لممارسة مهامهم وتقديم الخدمة للمواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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