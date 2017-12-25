المريمي يقدم الوعد الأهم للمنتخب في الأردن

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، جمال الجعفري، أنَّ الاتحاد قرَّر الاعتماد على المدرب الوطني، عمر المريمي، لإدارة المنتخب فنيًّا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، بالمغرب في 13 يناير المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعثة المنتخب بالأرن، وقام خلاله المدرب الوطني عمر المريمي، بالتوقيع على عقده الجديد، بحضور جمال الجعفري، وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد، ومدير المنتخب عادل الخمسي.

من جهته، شكر المريمي، الاتحاد الليبي على الثقة التي منحها له، وأنَّه سيحاول تقديم الإضافة والوصول مع المنتخب لنهائي البطولة.

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