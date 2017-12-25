24 ديسمبر العيد الوطني الليبي … بقلم / عبيد احمد الرقيق

تطل علينا الذكرى 66 للعيد الوطني لليبيا ..ففي مثل هذا اليوم من عام 1951م صوت مجلس الامن لصالح استقلال ليبيا واعلن عن قيام دولة ليبيا بحدودها الجغرافية وكيانها السياسي والاجتماعي

*** ان الذين ينكرون اهمية ذلك اليوم هم في الواقع غير مدركين لحقيقة ليبيا السياسية التي كانت تتقاسمها ثلاث دول وهي ايطاليا وفرنسا وبريطانيا بعيد الحرب العالمية الثانية

** ان المعترضين عن يوم قيام اول دولة ليبية بمفهومها السياسي المعاصر وبحدودها الجغرافية هم في الواقع كمن يعترض على نشأة الدولة الليبية اساسا

** ان منح ليبيا استقلالها كدولة قائمة بذاتها وان كان قرارا دوليا فهو ايضا نتاج جهود وكفاح مضني خاضه الليبيون منذ عهود مرورا بالعهد التركي وانتهاء بالاستعمار الايطالي

*** انه قد يكون مقبولا تغيير العلم والنشيد واستبدالهما بأخرين يستفتى عليهما الشعب ولكن غير ممكن ربطهما بيوم الاستقلال الذي هو يومنا الوطني الذي ينبغي احترامه وتقديره من الجميع

*** ان 24 ديسمبر هو العيد الوطني الليبي ولا علاقة له بالملك ادريس اوغيره فهو من صنعه كل الليبيين ويحق لهم ان يحتفلوا به احياء وتكريما

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