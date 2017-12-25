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طبي طبرق: إجراء أكثر من 800 عملية جراحية خلال عام 2017

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت الطواقم الطبية بمركز طبرق الطبي بإجراء أكثر من  800  عملية جراحية خلال عام ” 2017 ” مابين عمليات جراحية كبري و صغري من مختلف الأقسام الطبية بالمركز .

وأوضح رئيس قسم العمليات و العناية الفائقة ” الدكتور عدنان بن خيال ” بأن العمليات أجريت من بداية شهر يناير الماضي إلي شهر نوفمبر من العام الحالي .

وأشار بن خيال بأن العمليات أجريت لحالات مرضية من الأقسام الطبية ” قسم المسالك،  الأذن و الحنجرة ، الجراحة العامة،  العظام،  المخ و الأعصاب  ” .

وأضاف بن خيال بأنه رغم النقص في الإمكانيات و المعدات الطبية اللازمة لازلنا مستمرين في عملنا الطبي ، وإجراء عمليات لحالات الطوارئ القادمة للمركز من مختلف المناطق و المدن المجاورة لمدينة طبرق.

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة بالمنطقة الشرقية ،و يشهد توافد للمرضى من مختلف المدن و المناطق المجاورة لمدينة طبرق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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