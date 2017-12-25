السبسي يبحث مع الجهيناوي أزمة التونسيات في الإمارات

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الإثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وأفاد خميس الجهيناوي أنَّ اللقاء تناول مستجدات التحركات الدبلوماسية التونسية إثر الإجراء الإماراتي المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات، وشدَّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة صون كرامة كل المواطنين التونسيين داخل وخارج أرض الوطن، مؤكدًا حرصه على عدم المسِّ بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات، وفق بيان للرئاسة التونسية على الصفحة الرسمية بـ«الفيسبوك».

كما أوصى رئيس الدولة بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات؛ حفاظًا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، مؤكدًا أنَّ قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائمًا إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري بها العمل.

من جهة أخرى، استعرض اللقاء أهم المواعيد الدبلوماسية القادمة وعلى رأسها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تونس يومي 26 و27 ديسمبر الجاري.

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