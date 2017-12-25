صنع الله يأمر بالتحقيق في هذه الحادثة

أكد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” ان رئيس مجلس الادارة مصطفى صنع الله اصدر تعليمات بفتح تحقيق في حادثة الاختناق التي حدثت في معمل الغاز بحقل زلطن امس الاحد .

وأضاف المصدر أن عضو مجلس الادارة بالمؤسسة المهندس جاد الله العوكلي و خالد بو خطوة مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن سيقومان بالوقوف على التحقيقات في حقل زلطن .

وكان ثلاثة موظفين في حقل زلطن الواقع جنوبي منطقة البريقة قضو امس الاحد نتيجة الاختناق بغاز كبريتيد الهديروجين السام إثناء اعمال الصيانة الدورية لأحدى المعدات المستخدمة بالحقل .

والضحايا هم عامل ليبي الجنسية واثنان يحملان الجنسية السودانية .

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