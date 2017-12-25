الغرفة الأمنية بنغازي: لا قبض إلا بعد أخذ الإذن والتنسيق

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى نقيب طارق الخراز أن الغرفة الرئيسية والأجهزة الأمنية لاتقوم بأي إجراء قبض إلا بعد أخذ الإذن والتنسيق.

وأضاف الخراز – عبر الصفحة الرسمية للغرفة على “فيس بوك” – أن القبض لايتم إلا بالتنسيق مع النيابة العسكرية والنيابة العامة ورئيس الغرفة مباشرة.

وأوضح المتحدث أن كل ما صدر من شخصيات جدلية بخصوص إجراءات أمنية تخص أمن المدينة سيعرضها للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونيـة.

وتابع المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي “نحن نسعى لبناء دولة القانون ولا مكان للعابثين بأمن الوطن”.

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