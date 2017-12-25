رسائل غسان سلامة المختلفة.. نفس المعنى والوجهات مختلفة … بقلم / محمد الامين

اللقاء الأخير للمبعوث الأممي غسان سلامه مع إحدى الفضائيات الليبية تحدّث بشكل صريح وواضح، كعادته، ووجه رسائل إلى أطراف عدّة لها بالمشهد الليبي في الداخل والخارج. لكن أهم ما نخرج به ممّا قاله، ما يلي:

– بعثة الأمم المتحدة لا ترى عرقلة الاتفاق ودق الاسافين في طريق الحل مناورات ذات خلفية سياسية، بل تعتبرها جريمة موصوفة.

– حوار سلامة وحكاية النهب المنظم: الاتهامات بالاستيلاء على الأموال الليبية لا تقتصر على مكونات المشهد الداخلي فحسب، بل تشمل هيئات ومنظمات ودول.

– مفهوم جديد للتواطؤ والزبونية: افتعال اساليب عرقلة المسارات وإطالة الأزمة صنف جديد من العمالة لأنه يخدم مصالح خارجية لا تريد السلام في ليبيا.

– الخراب المنتشر والمشاكل المتراكمة والمعاناة المستمرة تجعل مجرد تفكير الساسة في المصلحة الفردية والفئوية جريمة في حق الوطن: لا أفهم سبب تغافل الليبيين عن هذا الأمر والحال أن سلامه الذي يفترض أنه ليس ليبيا، منتبه للأمر ومستوعب لأدق تعقيداته؟؟!!

– غسان سلامه لا يتقن فقط مصارحة الناس، بل أثبت أنه يمكن ان يكون صادقا وصريحا في نفس الوقت.

– انتظروا المزيد من التصريحات الصريحة من غسان سلامة، فكلما ازداد تعقيد المشهد، وأيقن واصطدم بأرادات منع الحلّ، سيقوم بمزيد تعرية المعرقلين والمستفيدين من استمرار الفوضى.

– يُحسَبُ لغسان سلامه أن قد حوّل مهمة بعثته من “الكولسة” والعمل تحت الطاولة، إلى مرحلة المصارحة.. وهذا يدلّ للأسف أن الخيارات تتقلص امام سلامة.. البعثة تلجأ إلى اللعب بأوراق مكشوفة ولا تخفي شيئا على ما يبدو.. لكن هذا النهج ليس إيجابيا كلّه، لأن المسارات يجب أن تكون لها القدرة على اخفاء وكتم بعض خطوطها لتفادي التشويش والعرقلة، احيانا..

– انصياع سلامه إلى تأجيل محطات معينة كالمؤتمر الجامع، أو ما يسميه هو بالملتقى، ربّما هي أولى علامات التعثّر..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا