المالح أول ليبي يرأس المجموعة العربية في اليونسكو

سلم المندوب الدائم للبنان بالمجموعة العربيةِ بمنظمة اليونسكو خليل كرم ، منصبه إلى المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو عبد القادر المالح كرئيس جديد للمجموعة العربية لعام 2018

من جانبه دعا المالح الوفود العربية كافة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح العملِ العربي المشترك في المنظمة، لا سيما في المرحلة الحالية المليئة بالتحديات، وأشار المالح إلى أن ليبيا كانت من أوائل المساهمين في منظمة التربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو” منذ عام 1953، مؤكدا على دورها الفعال وصوتها الدائم داخل المنظمة لأنها دولة عضو في المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية.

