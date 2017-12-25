«صحة الموقتة» تكلف مديرًا موقتًا لإدارة الخدمات الصحية في طبرق

اتفقت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، والمجلس البلدي طبرق، على تكليف عبدالمنعم سويكر يحيى مديرًا موقتًا لتسيير العمل بإدارة الخدمات الصحية في البلدية بعد توقف استمرَّ أكثر من عام بسبب خلافات بين المسؤولين السابقين للإدارة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الاثنين، مع المجلس البلدي في مدينة طبرق؛ لبحث الخلافات القائمة حول إدارة الخدمات الصحية في البلدية منذ أكثر من عام.

وقال ونيس خليل، رئيس قسم الإعلام في البلدية، لـ«بوابة الوسط»: «إن تكليف سويكر تسيير العمل بإدارة الخدمات الصحية في البلدية مستمرٌّ لحين إنهاء المشكلة المتعلقة بهذا الجانب، وذلك بصفته المساعد الحالي لمدير المكتب نظرًا لما يمثله قطاع الصحة من أهمية بالغة لتقديم الخدمة الضرورية للمواطن».

وأكد خليل أنَّ الاتفاق على تكليف سويكر «تم بالإجماع» موضحًا أنَّ هذا الإجراء جاء بعد أن «وقفت إشكالية تطبيق الحكم القضائي حائلاً دون تنفيذ إجراءات التسليم والاستلام بين الأطراف المعنية في هذه القضية».

وذكر خليل أنَّ المجتمعين «أقروا سحب الأختام القديمة للقطاع وإصدار أختام جديدة بديلة عنها على أن يتم تسيير أعمال القطاع وإجراءات الصرف، وفق اللوائح المالية المعتمدة، وبمتابعة من الجهات الرقابية المختصة بالبلدية وبالتعاون مع مراقبة الخدمات المالية بالبلدية، التي أبدت بدورها من خلال مديرها استعدادها التام للتعاون وتذليل كافة الصعاب مع المكلف الجديد مهام إدارة القطاع».

يشار إلى أنَّ وزارة الصحة بالحكومة الموقتة كلفت إبراهيم سعد مديرًا لإدارة الخدمات الصحية بطبرق خلفًا للدكتور مفتاح أرحومة، لكن إجراءات التسليم والتسلم حالت دون ذلك بسبب الخلافات الدائرة بين المسؤولين القديم والجديد، ما دعا الوزارة والمجلس البلدي للتدخل لحل المشكلة وتكليف آخر يكون بديلاً لهما.

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