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#ليبيا_الآن | قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة #بنغازي بشفط الم…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة #بنغازي بشفط المياه من منطقة شارع سوريا، بعد غرق بعض الشوارع بالمياه جراء هطول الأمطار بغزارة.



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