ليبيا_الآن | قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة #بنغازي بشفط الم…

#ليبيا_الآن | قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة #بنغازي بشفط المياه من منطقة شارع سوريا، بعد غرق بعض الشوارع بالمياه جراء هطول الأمطار بغزارة.





