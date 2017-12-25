فاطمة الحمروش: القذافي لم يظلم من أسماهم بـ الكلاب الضالة

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزيرة الصحة الليبية السابقة، فاطمة الحمروش، إن معمر القذافي “لم يظلم أغلب من أسماهم بالكلاب الضالة”، وهي تسمية كان قد أطلقها الزعيم الليبي الراحل في سبعينات القرن الماضي على أعضاء وأنصار الحركات الإسلامية السياسية.

وقالت الحمروش في تدوينة على صفحتها الرسمية في شبكة الفيسبوك: “لو يعود القذافي من جديد أو يرجع الزمان للخلف، سأقف معه ضد أغلب من أسماهم بالكلاب الضالة! لقد أثبتوا بالفعل أنه لم يظلمهم في تقييمه لهم، بل وأضيف أنه من الظلم للكلاب أن يوصف هؤلاء بهم.”

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