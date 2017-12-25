سرية مرادة المقاتلة تلقي القبض على تشكيل عصابي

ألقت سرية مرادة المقاتلة القبض على تشكيل عصابي يتكون من ثلاثة أفراد، أحدهم ليبي، والآخران من جنسية سودانية بالقرب من منطقة مرادة مساء أمس.

وأعلنت السرية عبر صفحتها على فيس بوك عن تحفظها على أفراد التشكيل العصابي بمعسكرها في منطقة مرادة، لتسليمهم إلى الجهات القانونية.

وكان اثنان من التشكيل العصابي قد هربا من منطقة جالو بعد ارتكابهما العديد من الجرائم، آخرها جريمة قتل وسرقة سيارة القتيل، حيث ألقت سرية مرادة المقاتلة القبض على التشكيل العصابي، بعد مرورهم بالطريق الصحراوي بالقرب من حقل زلطن، للذهاب إلى منطقة الجفرة، وتعطل سيارتهم وسط الصحراء.

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