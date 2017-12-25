ليبيا_الآن | أصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب “عمر صالح” قرارًا با…

#ليبيا_الآن | أصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب “عمر صالح” قرارًا بالموافقة على إجراءات تعاقد لتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء #سوسة عدد (3) وحدات غازية نوع (SGT5-4000F) بكامل ملحقاتها وبقدرة إجمالية (921 ميجاوات).