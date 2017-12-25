حقوقيون وإعلاميون ومثقفون وأدباء ونشطاء يستنكرون تجاوزات الأجهزة الضبطية ببنغازي

استكار كتاب، وأدباء، وحقوقيون، وفنانون، وإعلاميون، وشخصيات عامة، والمهتمين بالشأن الثقافي والمجتمع المدني في بنغازي، تجاوزات الأجهزة الضبطية وعمليات القبض دون جريمة محددة الأركان بالمدينة، وفق بيانهم المشترك.

وأوضح البيان الصادر اليوم الإثنين والذي تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، أن معايير جملة “الاخلال بالآداب العامة” فضفاضة تتيح القبض على أي مواطن بتهمة مبهمة، مؤكدا أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي جريمة بعينها تسمى بـ”مخالفة الآداب العامة”، مشيرا إلى أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص.

وأكد البيان الذي وقع عليه أكثر من 200 شخص، أن العمل الفني في الأماكن العامة لا يعد عملا فاضحا، موضحا أن الأعمال الفاضحة وحدها هي التي يعاقب عليها القانون الليبي، بحسب نص البيان.

وأهاب الموقعون على البيان، بالجهات الأمنية القيام بدورها في إرشاد الأفراد التابعين لها واطلاعهم على القوانين حتى لا تتكرر هذه الإجراءات المنافية للقانون، مطالبين جهاز التفتيش القضائي بسط الرقابة المنوطة به في التصدي لهذه الانتهاكات ومنع تغول أجهزته على أمن الناس وسمعتهم.

وعبر الموقعون، عن قلقهم الشديد لغياب مؤسسات الدولة العدلية والقضائية في ضبط انتهاكات الأجهزة التابعة لها، محملين المسؤولية للنيابة العامة والجهاز القضائي بإدارات التفتيش المختصة فيه، بحسب ما نقل البيان.

وقال الكتاب، والأدباء، والحقوقيون، والفنانون، والإعلاميون، والشخصيات العامة، والمهتمين بالشأن الثقافي والمجتمع المدني، إنهم يطمحون إلى تأسيس دولة مدنية تحترم آدمية المواطن وحقوقه وتكفل احترام وحقوق كل القاطنين في ليبيا وفقا لمواثيق حقوق الإنسان، وأكدوا أن غايتهم هي سيادة القانون التي لن يتنازلوا عنها بعد هذا المسار الدامي الذي كلفهم الكثير.

وصدر هذا البيان من القوى المدنية الفاعلة ببنغازي، في ظل انحسار الحقوق والحريات، حيث شهدت المدينة منذ قرابة الثلاثة السنوات كبتا للحريات العامة والشخصيات، إضافة إلى تقييد إقامة المناشط الثقافية والفنية، مما زادت معدلات عمليات الاعتقال بسبب هذه التهم.

وكانت آخر تلك العمليات في بنغازي، اعتقال الفنان وسيم عادل الذي قبض عليها الأسبوع الماضي، عقب مشاركته في حفل غنائي بمناسبة تخريج طالبات من ثانوية مدرسة الخالدات الذي أقيم في إحدى قاعات المناسبات بالمدينة.

من جهته، قال الناطق باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز، إنّ الأجهزة الأمنية لا تقوم بحبس مواطنٍ إلا بإذن من النيابة العامة أو النيابة العسكرية، وبالتنسيق مع رئيس الغرفة الأمنية بنغازي.

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