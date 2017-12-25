صوان يبحث مع رئيس حزب “الاتحاد” الحاكم بموريتانا الأوضاع في ليبيا

ناقش رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، خلال زيارته إلى موريتانيا، مع رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم بموريتانيا، سيدي محمد ولد محم مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل حل الأزمة فيها.

وأفاد صوان بأن الهدف من اجتماعه برئيس الحزب الحاكم هو تثمين العلاقات بين البلدين ليبيا وموريتانيا، بالإضافة إلى إطلاع الجانب الموريتاني على الأحداث الظروف التي تمر بها ليبيا، معربًا عن ارتياحه لما أسماه بالدور المميز للرئيس الموريتاني في المنطقة، وللجهود التي يبذلها من أجل التسوية في ليبيا منذ بداية الأزمة السياسية والأمنية داخلها.

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء على هامش المؤتمر الثالث لحزب “تواصل” الموريتاني الذي حضره عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب العربية والإفريقية.

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