عدد المسجلون بمنظومة الناخبين تجاوز 100 ألف ناخب في 19 يوما

تجاوز عدد الناخبين المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الـ100 ألف ناخب خلال 19 يوما من إعادة فتح تسجيل الناخبين.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في تقريرها اليومي عن أعداد المسجلين الصادر اليوم الإثنين، أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين حتى يوم أمس الأحد، بلغ 101733 ناخبا، منهم 61041 رجل، و40692 امرأة.

وقد أعلنت المفوضية، في السادس من الشهر الجاري، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، والتي ستستمر لشهرين، فيما ستبدأ عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج في الأول من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت المفوضية، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، أن المسجلين سابقا خلال انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور وانتخاب مجلس النواب لا يزالوا مدرجين في سجل الناخبين، ويحق لهم تغيير مركز الانتخاب.

يشار إلى أن إجمالي المسجلين بسجل الناخبين في منظومة مفوضية الانتخابات خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ومجلس النواب) والمسجلين الجدد حاليا بلغ مليون و588 ألف و247 ناخبا.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد استحدثت 219 مركزا انتخابيا، في إطار خطتها لزيادة عدد المراكز الانتخابية، ليصل عددها الإجمالي إلى 1888 مركزا في جميع أنحاء ليبيا.

وتجرى عملية تسجيل الناخبين في منظومة المفوضية من داخل ليبيا عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة تحمل الرقم الوطني للمسجل، ثم علامة (#)، ثم كاتبت رقم مركز الانتخاب، وإرسالها إلى الرقم 15015.

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