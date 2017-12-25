الأزمة الليبية ..الحل مازال صعبا

مازالت ليبيا عالقة في أزمة بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور،المساعي السبقة التي أدت في كانون الأول 2015،إلى توقيع اتفاق سياسي بمنتجع الصخيرات المغربي بإشراف الأمم المتحدة،أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني أنعشت الآمال بعودة تدريجية إلى الاستقرار وإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين أطراف النزاع.

لكن حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق،لم تلق إجماعاً منذ دخولها طرابلس في 30 آذار 2016، وعجزت عن فرض سلطتها في أنحاء واسعة في البلاد،وما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة، كما أن أنها تولّت مهامها بدون الحصول على ثقة البرلمان المنتخب في 2014، والذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقراً، وفق ما ينصّ عليه اتفاق الصخيرات.

ببلوغه العام الثاني دون انجاز الحل النهائي للمعضلة ووضع حد للصراع في ليبيا،أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر،خلال كلمة تليفزيونية،وجهها المشير لليبيين بالتزامن مع حلول يوم 17 ديسمبر، أن فترة صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت،مؤكدا رفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وفي المقابل،أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج،رفضه اعلان نهاية الاتفاق السياسي،قائلا إنه لا وجود لتورايخ لنهاية الاتفاق السياسي، الا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.وأكد السراج في بيان أصدره،أن حكومة الوفاق مستمرة في عملها المعتاد، ولن يثنيها المعرقلين عن أداء واجبها تجاه المواطنين، داعيا جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية أو المناطقية إلى لم الشمل والمصالحة الوطنية.

وفي ذات السياق،اكد الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، أن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي كان هو السبب الرئيسي في إحباط عملية التوصل إلى حل سياسي .وكشف الدايري على هامش لقائه بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف،السبت 23 ديسمبر 2017، في موسكو أن الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا تعمقت بسبب التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

واشار الدايري الى ان الظروف التي تعاني منها البلاد، تسببت في تزايد التهديد الإرهابي للجماعات المدعومة من بعض الدول وبعض الأطراف الليبية .فيما أكد الوزير الروسي على موقف بلاده الداعم للحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أنهم على اتصال مع ممثلي القوى السياسية في ليبيا.

المبعوث الأممي، غسان سلامة،أكد من جهته،في تصريحات،الجمعة الماضي، لقناة ليبيا 24،أنّ حلّ الأزمة الليبيّة قد يصبح مستحيلًا، متّهمًا بعض القوى، بتهديد العملية السياسية في البلاد.

وقال سلامة “هناك دول تعمل على نهب ليبيا؛ باتباع أساليب ممنهجة”، لافتًا إلى أن العملية السياسية في ليبيا، قد تصبح أسيرة الفساد والنهب، بشكل يجعل حل الأزمة الليبية مستحيلًا ،مستبعدااحتمال عقد المؤتمر الوطني الجامع، قبل مطلع شباط/فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد مكان داخل ليبيا؛ لعقد الملتقى، حتى الآن.

يشار إلى أن سلامة، أعلن في وقت سابق، توجهًا لعقد “مؤتمر وطني جامع”، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، بمن فيهم أنصار النظام السابق، في محاولة لحل الأزمة الليبية، والذهاب إلى الانتخابات.واعتبر سلامة، في تصريحات سابقة، أن التحضيرات لعقد “المؤتمر الجامع”، تسير على قدم وساق، مهما كانت نتيجة الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر، مندرج ضمن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية.

وتتضمن خارطة الطريق الجديدة 3 مراحل سيقوم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة باتباعها للوصول إلى حل سياسي بين مختلف الأطراف الليبية المتنازعة، تبدأ بمناقشة سبل تعديل الاتفاق السياسي، ثم عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة يفتح الباب أمام كل الأطراف للانضمام إلى العملية السياسية، لتنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الدستور.

ولم تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بعد‏،وإن كانت حدة الهجمات الإرهابية والتفجيرات والاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وبين الميليشيات المسلحة خفت حدتها كثيرا عن ذي قبل‏،ولم تصل المفاوضات والمشاورات والاجتماعات التي تعقد داخل ليبيا وخارجها بين السياسيين الفاعلين إلي صيغة توافقية نهائية ترضي كل أطراف العملية السياسية وتحقق مصالح الشعب الليبي من استقرار سياسي وأمني لبناء ما تهدم علي مدي سنوات،ولا تزال الأمور تراوح مكانها‏ أزمة تثقل كاهل الليبيين.



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